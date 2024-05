Samuel Oliveira é ouro nos 400m T20

Mais dois pódios para o Brasil. O Mundial de Atletismo Paralímpico continua a todo vapor em Kobe, e os brasileiros seguem fazendo história! Na manhã desta quinta-feira (23), Samuel Oliveira conquistou o único ouro do dia, nos 400m raso T20. Mais cedo, Lorraine Aguiar levou a prata nos 100m rasos T12.

Com as três medalhas deste sétimo dia de competições, o Brasil chegou a 33 medalhas no total (dezoito ouros, nove pratas e cinco bronzes). No entanto, viu a diferença para a líder China aumentar, já que estão com 64 pódios (vinte e quatro ouros, vinte e duas pratas e dezoito bronzes). Mesmo assim, a campanha do Brasil continua histórica, e representa o melhor desempenho de todos os tempos.

A primeira medalha veio ainda na quarta-feira (22), com o bronze de Mateus Evangelista na disputa do salto em distância F37 (atletas com paralisia cerebral). Em uma final acirrada, o brasileiro ficou a 13 centímetros da medalha de ouro e perdeu a prata no desempate por apenas um centímetro.