Brasil desembarca para Seletiva paralímpica de tênis de mesa

De olho em Paris-2024! A delegação brasileira desembarcou na cidade de Pattaya, na Tailândia, para a disputa da Seletiva de tênis de mesa paralímpico, visando as vagas para os Jogos da França. A competição acontecerá entre 23 e 25 de maio. Até o momento, o Brasil possui 11 atletas confirmados da modalidade no evento multiesportivo.

Na Tailândia, nove atletas brasileiros disputarão o torneio individual em busca da classificação às Paralimpíadas de Paris. No masculino, o país terá cinco representantes: Guilherme Costa (classe 2), Fábio Silva (classe 3), Lucas Arabian (classe 5), Lucas Carvalho (classe 9) e Gabriel Antunes (classe 10). Destaque para as participações de Guilherme e Arabian, mesatenistas que estão no top-15 mundial dentro das suas respectivas categorias. Entre as mulheres, Carla Maia, atual número 6 do ranking da classe 1, busca sua vaga em Paris enfrentando atletas das categorias 1 e 2. Já na classe 7, Aline Ferreira, 17ª do mundo, também irá atrás do título para confirmar sua vaga na capital francesa. Na 8, Sophia Kelmer é a sexta do ranking e uma das grandes favoritas ao título na Tailândia. Do mesmo modo, Jennyfer Parinos ocupa a décima posição da classe 9 e chega com grandes expectativas para a Seletiva paralímpica.