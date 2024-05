Gustavo Heide fura quali de Roland Garros e estreia em Majors

Resumo do jogo

Heide iniciou o jogo conquistando uma quebra logo no terceiro game. Ele confirmou seu serviço na sequência e manteve a vantagem até abrir um 1 a 0 com mais um break. Em seguida, o brasileiro teve seu saque pressionado no início do segundo set, mas conseguiu confirmar mesmo sofrendo.

No sexto game da segunda parcial, Heide aproveitou uma sequência de erros não forçados de Gigante e conquistou mais uma quebra depois de abrir 40-0. Com 4/2 no placar, ele administrou a vantagem novamente e fechou o jogo vencendo mais um game de serviço do rival.

Nas estatísticas, a maioria dos números foram parecidos, mas o brasileiro levou ampla vantagem em alguns. Nos pontos ganhos no segundo serviço, Heide conseguiu 60% de aproveitamento contra apenas 48% de Gigante. Além disso, o italiano também cometeu 35 erros não forçados, enquanto o paulista teve 23.