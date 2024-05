Brasil cai para a China na primeira rodada em Yecheon

Na etapa de Yecheon da Copa do Mundo de tiro com arco, na Coreia do Sul, o Brasil não teve um bom início no mata-mata do torneio. Na competição masculina por equipes do arco recurvo, Marcus D'Almeida, Mateus Carvalho e Matheus Gomes foram superados pela China na primeira rodada, que venceu o confronto na flecha de desempate após um empate em 4 a 4.

No início, os chineses levaram a melhor por 56 a 54. Depois, o time brasileiro virou o confronto nas parciais seguintes, com vitórias pelos placares de 55 a 54 e 57 a 53, respectivamente. Para evitar a derrota, a China triunfou por 56 a 52 e levou a partida para o desempate, ondes os três arqueiros de cada país tinham apenas uma chance de pontuar. As duas equipes atingiram a marca de 29, mas como os asiáticos acertaram uma flecha mais próxima do centro do alvo, eles ficaram com a classificação. Disputa individual Agora, somente Marcus D'Almeida retornará ao campeonato para a disputa do mata-mata da chave individual do arco recurvo. Na fase de ranqueamento, ele terminou na liderança geral, alcançando incríveis 691 pontos. Dessa forma, o brasileiro enfrentará o alemão Jonathan Vetter, atual 145º colocado do ranking mundial e dono da pior campanha entre os classificados na etapa de Yecheon. O duelo ocorrerá na próxima sexta-feira (24), por volta das 2h50 (no horário de Brasília-DF).