Minas atropela São Paulo e leva série do NBB para jogo decisivo

Boa parte da vitória do Minas foi construída no primeiro tempo. Empurrados pela torcida, os jogadores da Tempestade terminaram a primeira parcial com uma vantagem de 18 pontos. Em seguida, eles ampliaram a diferença no segundo quarto para 22 pontos. Além disso, o time mineiro esteve com a mira calibrada nos arremessos triplos, acertando 17 chutes desse time ao longo do confronto. Enquanto isso, o São Paulo só conseguiu converter sete bolas nesse fundamento.

Com 21 pontos, Baralle terminou como o cestinha da partida. Além disso, mais três titulares do Minas terminaram o jogo pontuando na casa dos dois dígitos. Foram eles: Gemerson, Chuzito e Fuzaro. Do lado do São Paulo, Miller marcou 20 pontos e acabou como o maior pontuador da equipe.