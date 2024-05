Valdileia Martins é destaque na abertura do Ibero-Americano

A paranaense Valdileia Martins foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro na abertura do Campeonato Ibero-Americano de atletismo, em Cuiabá, na prova de salto em altura. A atleta de 34 anos venceu a prova com 1,88m, seguida da dominicana Marysabel Senyue e da colombiana Maria Isabel Angulopela, ambas com 1,86m.

Valdileia, que se tornou a segunda atleta brasileira do salto em altura na história a chegar ao 1,90m, em abril, comemorou sua medalha. "Nessa competição a gente entrou com o objetivo de ganhar. É um evento que rende muitos pontos, então o objetivo hoje não era fazer PB (personal best), era ganhar com uma marca boa para poder melhorar meus pontos. O objetivo foi cumprido", ressaltou Valdileia, atleta da Orcampi-SP e que treina atualmente em Bragança Paulista. A mexicana Alma Delia Cortes Garcia ganhou a primeira medalha de ouro da competição, nos 3.000m rasos com 9.min09s52. As argentinas Fedra Aldana Luna Saubrám (9min12s71) e Carolina Lozano (9min17s59) conquistaram prata e bronze, respectivamente. "Me sinto muito feliz por conseguir uma medalha, ainda mais sendo campeã. Esperava uma marca mais rápida", disse Alma. A brasileira Mirelle Leite, que ficou na sexta posição (9min49s34), disse que seu objetivo na temporada é melhorar sua marca pessoal de 9min56s e ser tricampeã sul-americana sub-23 nos 3.000m com obstáculos.