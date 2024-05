Duda Basílio faz dois e Botafogo se classifica no Brasileiro Sub-20

Logo aos dois minutos de jogo, o Flamengo abriu o placar. A defesa alvinegra saiu jogando errado, a centroavante Pimenta recuperou e chutou forte para deixar o seu. A reação do Botafogo veio pouco tempo, aos 13 minutos. Duda Basílio cobrou um escanteio perigoso e a bola foi direto para as redes da meta adversária. Já no início do segundo tempo, a própria Duda virou o confronto em uma penalidade máxima, finalizando no alto e não dando chance de defesa para a goleira do Mengão.

Com o resultado, o Botafogo disparou na liderança do grupo D do Brasileiro Sub-20. Agora, as cariocas possuem 19 pontos, 10 a mais que o Sport Recife, atual terceiro colocado da chave. Dessa forma, como só restam duas rodadas a serem disputadas, o clube já está garantido no mata-mata da competição nacional. O Flamengo, por sua vez, pode perder a segunda posição do grupo C nesta quinta-feira (23). Em caso de vitória do Fluminense sobre o Sport, o Tricolor chegará na marca de 19 pontos e ultrapassará o rival rubro-negro. O líder é o Fortaleza (21), que venceu o UDA-AL por 2 a 0.