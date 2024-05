Sesi Franca bate o Minas e encaminha classificação à final do NBB

A partida

Depois de um início equilibrado, o Sesi Franca conseguiu abrir cinco pontos de vantagem na metade da parcial, que depois chegou à nove. No entanto, o Minas reagiu na reta final do primeiro quarto e, com duas bolas de três do argentino Luciano "Chuzito" González, diminuiu o placar para 19 a 16. Os paulistas retomaram o alto volume de jogo inicial e voltaram a se sobressair sobre o rival. O duelo chegou no intervalo com os números de 39 a 32 a favor dos visitantes.

Após a boa atuação na primeira etapa, foi no terceiro quarto que o Franca encaminhou sua vitória nesta quarta-feira (22) pelo NBB. Com uma melhora no setor ofensivo e uma defesa eficiente, a equipe do interior de São Paulo anotou 24 pontos e permitiu apenas 15 do adversário. Assim, no fim, eles precisaram somente administrar a vantagem construída nas parciais anteriores e fechar o confronto em 82 a 72, apesar da boa reação do Minas.