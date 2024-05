Fla avança na Copa do Brasil com gol de joelho e protesto contra Gabigol

O Amazonas fez um jogo inteligente. Provocando erros de passes e mantendo os jogadores criativos neutros, o time viu o Flamengo sofrer. Além disso, teve duas grandes chances e Matheus Serafim deu trabalho aos defensores. O rubro-negro subiu a marcação para dificultar a saída de bola adversária, mas nada mais efetivo foi feito até o intervalo.

O Flamengo levou um sufoco do Amazonas no começo do segundo tempo. Os comandados de Tite até ensaiaram uma melhora com o lado direito mais aproximado, mas sofreram na transição e na recomposição, vendo os donos da casa criarem várias chances de perigo consecutivas.

O Fla começou a ser vaiado e ainda perdeu De la Cruz aos 22 minutos com dores no joelho direito. Demorou, mas a equipe melhorou com as mudanças de Tite. Destaque para Luiz Araújo, que entrou já criando três chances de perigo. No fim, Pedro contou com a sorte de artilheiro para marcar de joelho e salvar o Flamengo do pior cenário.

Lances importantes

Salvou. Aos 20 minutos, a primeira boa chance do Flamengo. Gerson serviu Arrascaeta na direita, e a bola chegou em Varela. O lateral cruzou, e Ayrton Lucas cabeceou. Marcão fez bela defesa.

Não deu nada. Aos 21, Cebolinha escorou, e Pedro dividiu com o goleiro, caindo em seguida. Os jogadores do Fla pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir.