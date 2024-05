Thayná Silva comanda vitória do Sodiê Mesquita na LBF

O Sodiê Mesquita conquistou mais uma vitória na Liga de Basquete Feminino. Na noite desta quarta-feira (22), a equipe da Baixada Fluminense derrotou o Ponta Grossa fora de casa por 80 a 56. Com o resultado, Mesquita sobe para o nono lugar e encosta na zona de classificação para os playoffs.

Logo no primeiro tempo, o Sodiê Mesquita disparou no placar. Com Thayná Silva e Mayara Leoôncio tendo um aproveiramento alto nos chutes, a equipe foi para o intervalo vencendo por 45 a 24. No segundo tempo, a equipe diminuiu a intensidade, mas sem perder a larga vantagem no placar. Thayná Silva teve uma atuação de gala e foi a MVP da partida com 35 de eficiência. Ela teve 35 pontos, sete rebotes e assistência. Mayara Leôncio, com 12 pontos e oito rebotes, e Isabela Costa, com 11 pontos, foram os outros destaques do Sodiê Mesquita. Do lado de Ponta Grossa, Giovana Carey foi a maior pontuadora da equipe com 15 pontos.