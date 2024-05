Simone Biles vence em encontro de campeãs olímpicas

Nos Estados Unidos, as atletas da ginástica artística passam por um longo processo seletivo para chegar nos Jogos Olímpicos. No último fim de semana, aconteceu o US Classic, que é o último evento classificatório para o Campeonato Nacional dos EUA. A multicampeã Simone Biles fez a sua estreia na temporada na competição e, como esperado, levou a medalha de ouro no individual geral, com Shilese Jones e Jordan Chiles completando o pódio. A disputa ainda contou com um ineditismo, reunindo três campeãs olímpicas da prova mais nobre da ginástica artística.

Simone Biles apresentou uma ginástica de altíssimo nível digna de uma "GOAT" (sigla em inglês para o termo "a melhor de todos os tempos"). Destaque para o salto onde voltou a competir o Yurchenko duplo carpado sem o auxílio do seu treinador Laurent Landi. A trave e as barras assimétricas seguem o padrão do que ela apresentou no ano passado. Já no solo, a ginasta chegou aos 7 pontos de dificuldade, com o retorno do duplo mortal com três piruetas, a acrobacia mais difícil da ginástica artística feminina. A única coisa que poderia estar melhor é a parte coreográfica. Simone Biles não é conhecida por ser uma excelente dançarina, mas ela já teve coreografias melhores que cumprem os requisitos exigidos pelo código de pontuação como suas séries dos Jogos Olímpicos do Rio ou a do Mundial de 2019. Ao final, a ginasta dona se sete medalhas olímpicas terminou em primeiro lugar com 59.500.