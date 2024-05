Santos derrota o Pinda e estreia com vitória no Paulista Feminino

A primeira grande oportunidade do Santos no jogo saiu aos 21 minutos, quando a nicaraguense Hannah Lee encheu o pé dentro da área e a goleira Sandy Monteiro fez uma excelente defesa. Logo depois, bola na área após batida de escanteio e a equatoriana Nicole Charcopa aproveitou a sobra para marcar. As Sereias da Vila seguiram superiores ao rival na volta do intervalo. A jovem Paola anotou um golaço com um chute colocado para ampliar a disputa. Por fim, a veterana atacante Ketlen bateu cruzado, a arqueira do Pinda espalmou e a lateral Vitória Kaíssa sacramentou o resultado em 3 a 0.

O triunfo na estreia colocou o Santos na segunda posição do Paulista, atrás apenas do Corinthians pelo critério de gols marcados. Na próxima rodada, as Sereias enfrentarão o Marília já no sábado (25), às 16h, na Vila Belmiro. Atual vice-campeão estadual, o São Paulo folgará durante a semana e fará sua estreia do domingo (26), às 11h, diante do Palmeiras. O Verdão, por sua vez, encara a Ferroviária nesta quinta (23), às 15h, em duelo que ocorrerá no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí-SP.