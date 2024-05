Palmeiras goleia e mantém liderança do Brasileiro Sub-20

Nesta quarta-feira (22), aconteceram os jogos da oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 de futebol masculino, com exceção das partidas envolvendo Grêmio e Internacional que seguem adiadas, sem uma nova data definida. O destaque foi a goleada por 6 a 0 do líder Palmeiras sobre o Bahia. Com o resultado, o Verdão segue em primeiro lugar com seis pontos de vantagem para Grêmio e Athlético Paranaense.

O Palmeiras vinha de uma sequência de seis vitórias na competição, mas a invencibilidade alviverde caiu na última rodada, quando o time perdeu por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino. Mas a equipe voltou a vencer, e da melhor forma possível, com uma goleada. Thalys abriu o placar no primeiro tempo e fez ainda mais dois gols, conseguindo um hat-trick. Allan marcou duas vezes, enquanto Luighi fez o último da goleada do Palmeiras por 6 a 0. Quem está mais próximo do Palmeiras na classificação é o Athlético Paranaense, com 15 pontos. Nesta quarta, o Furacão ganhou do Fluminense por 5 a 2. João Cruz, Chiqueti, Fabio, Leonardo Derik e Emersonn fizeram os gols do Athlético, enquanto Isac anotou duas vezes para o Fluminense. O Athlético Paranaense ainda está atrás do Grêmio. O clube gaúcho liderava a competição com cinco vitórias em cinco jogos até ter os seus jogos suspensos por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.