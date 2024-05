Thiago Wild vence bem e avança à segunda rodada em Roma

Número 1 do Brasil, Thiago Wild ocupa a sua melhor posição no ranking ATP (61º), e tem boas chances de entrar pela primeira vez no top-60. Isso porque, com o triunfo de hoje, ele já figura na 58ª colocação no ranking parcial. Na próxima rodada, Wild enfrentará o argentino Tomas Etcheverry, número 28 do mundo. O confronto é inédito a nível ATP, mas os tenistas já se enfrentaram três vezes em torneios challengers, com duas vitórias de Etcheverry.