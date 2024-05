Gilson de Oliveira cai na gargalhada com piadas sobre affair com Gracyanne

Gilson de Oliveira, 42, não resistiu ao desafio - proposto pelo comediante Xaxa Charles, 33 - de segurar a risada em meio a piadas sobre seu affair com Gracyanne Barbosa, 40.

O que aconteceu

O próprio Gilson divulgou em seu Instagram o vídeo do desafio, em que tinha de manter-se sério por um minuto inteiro diante das 'provocações' de Charles. Os apresentadores Adriano Francino e Larissa Cavalcante também participaram da gravação.

Gilson permaneceu impassível diante dos primeiros 'ataques' do humorista - que começou com trocadilhos envolvendo o nome de Belo, 50, o suposto 'marido traído'. "Que belo personal! Que belo homem! Por que você não me leva para fazer aquele treino da Gracyanne, de 'supinto'? Come batata doce e passa a mandioca nos outros", disparou Xaxa.