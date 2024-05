Beth Gomes é tri campeã no lançamento de disco F53 em Kobe

Mais uma manhã dourada para o Brasil! No início desta segunda-feira (20), três atletas brasileiros subiram no pódio do Mundial de Atletismo Paralímpico de Kobe, no Japão. Destaque para o tricampeonato mundial de Beth Gomes no lançamento de disco F53 (que competem sentados), e para o primeiro ouro de Rayane Soares nos 200m rasos T13 (deficiência visual). Por fim, Verônica Hipólito finalizou o dia com o bronze.

Com mais três medalhas, o Brasil encostou na líder China no quadro geral de conquistas. Até o momento, o país conta com doze ouros, cinco pratas e três bronzes (vinte no total). Enquanto isso, os chineses têm treze ouros, nove pratas e onze bronzes (trinta e três no total). Além disso, a Seleção Brasileira de atletismo está a somente duas medalhas de ouro de repetir os pódios dourados que registrou no Mundial de Paris, no ano passado

Tricampeã!

Após levar a prata no arremesso de peso na prova agrupada das classes F53/F54 mais cedo, Beth Gomes voltou à ação na manhã desta segunda-feira. Desta vez, a atleta natural de Santos competiu no lançamento de disco F53. Por lá, Beth registrou 17.22m (recorde do campeonato) na sua sexta e última tentativa, e levou a sua terceira medalha de ouro em mundiais na categoria. No segundo lugar veio a japonesa Keiko Onidani, que teve a marca de 14.49m. Em seguida veio a russa Elena Gorlova com 12.67m. Vale destacar que todos os seis lançamentos de Beth lhe garantiriam a medalha de ouro.