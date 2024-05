Kansas City, de Debinha, empata e mantém a liderança da NWSL

Em partida válida pela oitava rodada da NWSL, realizada na noite de quarta-feira (8), o Kansas City empatou diante do Seattle Reign por 0 a 0. Mesmo com o tropeço, o time de Debinha se manteve na liderança da liga estadunidense de futebol feminino, empatado em 18 pontos com o Orlando Pride. Mais cedo, o NY Gotham, de Bruninha, venceu o Houston Dash da atacante Andressa Alves.

Na partida que valia a liderança do campeonato, o Kansas City visitou o Seattle Reign, atual 11º colocado. Apesar do enorme domínio do time visitante, o placar não saiu do zero. Ao todo, foram dezenove chutes no gol para o Kansas City, contra apenas cinco da equipe da casa. A atacante da Seleção Brasileira, Debinha, entrou aos 20 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu furar as redes adversárias. Mesmo com o tropeço, o time visitante manteve a liderança, e está empatado em pontos com o Orlando Pride, da Marta.

Mais cedo, duas brasileiras estiveram em campo pela NWSL. Andressa Alves foi titular do Houston Dash, mas não evitou a derrota da equipe em casa para o NY Gotham, por 1 a 0. A norte-americana Lynn Williams marcou o gol do triunfo aos 8 minutos. A lateral esquerda Bruninha, ex-Inter e Santos, entrou aos 35 minutos da segunda etapa, e ajudou a sua equipe a segurar o resultado. Com a vitória, o NY Gotham chegou aos 10 pontos e alcançou a 7ª colocação, na zona de playoffs. Por outro lado, o time de Andressa amarga a vice-lanterna do campeonato, com 6 pontos.