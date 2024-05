Julhia e Marcela furam o quali de Pingtan de vôlei de praia

As brasileiras Julhia Perandre e Marcela Mattoso foram às areias da China na madrugada desta quinta-feira (9). Elas disputaram a fase qualificatória da etapa do mundial Futures de vôlei de praia, em Pingtan, e conseguiram avançar à fase principal do torneio. Assim, elas se juntam a dupla Pedro Augusto e Henrique Camboim, que já estavam garantidos na chave de grupos.

Os jogos

A disputa do qualificatório de Pingtan foi realizada em duas rodadas eliminatórias, que aconteceram entre a noite de ontem (8) e a madrugada de hoje. Na primeira, Julhia e Marcela enfrentaram as polonesas Josephine e Bernadetta Shella. A dupla brasileira, então, conseguiu dominar a partida e vencer confortavelmente por 2 a 0, com parciais de 21-17 e 21-15.

Para a segunda rodada do qualificatório, e valendo vaga para a fase principal do torneio, a equipe do Brasil mediu forças novamente contra uma dupla da Polônia. Assim, Julhia Perandre e Marcela Mattoso venceram Nur Atika e Desi pelo mesmo placar na partida anterior. Desta vez, as parciais tiveram mais equilíbrio, com um 21-19 e 21-18 favorável às brasileiras, que souberam fechar o duelo nos momentos mais decisivos.