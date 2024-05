Joilson Junior cai na 1ª rodada do Pré-Olímpico de Wrestling

Ainda em Istambul A última seletiva olímpica do wrestling vai até este domingo (12). O Time Brasil ainda conta com outros cinco atletas no evento. No estilo livre feminino, Laís Nunes, Giullia Penalber, Sabrina Gama e Kamila Barbosa são as representantes brasileiras. Enquanto, Pedro Samuel disputou no estilo livre. Por fim, para carimbar a ida à Paris é necessário que os atletas sejam finalistas da categoria ou o melhor terceiro colocado. Confira a agenda desta sexta-feira: Estilo Livre Feminino As atletlas Kamila Barbosa (50 kg), Sabrina Gama (53 kg), Giullia Penalber (57 kg) e Laís Nunes (62 kg) disputam as eliminatórias do Estilo Livre Feminino, às 4h da manhã. Por fim, caso elas avancem na competição, as semifinais de suas categorias acontecem às 12h.