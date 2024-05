Guilherme Caribé faz índice nas eliminatórias dos 100m livre

O quarto dia da Seletiva Olímpica da natação brasileira começou com índice olímpico logo na primeira prova. Nas eliminatórias dos 100m livre, Guilherme Caribé nadou forte desde o início e foi o único atleta a completar a distância em menos de 48 segundos. Já na versão feminina da prova, Stephanie Balduccini foi a mais rápida das baterias preliminares.

Guilherme Caribé dominou as eliminatórias dos 100m livre masculino da Seletiva Olímpica. Com uma ótima largada e um parcial forte nos primeiros 50 metros, o baiano colocou um corpo de vantagem para os adversários e fechou a prova em 47s95. A marca está abaixo do índice olímpico da prova que é de 48s34. As eliminatórias da Seletiva não contam para a obtenção do índice, mas Guilherme Caribé já tem um tempo de salvaguarda do ano passado. Assim, caso ninguém nade para o índice olímpico na final, ele garante a vaga para Paris com o seu tempo anterior.Outros três atletas nadaram na casa dos 48 segundos e descontam como principais candidatos para compor o revezamento 4x100m livre: Breno Correia (48s78) Marcelo Chierighini (48s81) e Pedro Spajari (48s90). Vale lembrar que Chierighini já tem o índice, mas em prova não válida para a salvaguarda. Seria importante um segundo atleta fazer o índice na final além de Caribé para ajudar o Brasil a liberar vagas para atletas que irão nadar apenas revezamentos.

Outras provas

Stephanie Balduccini foi a mais rápida na final dos 100m livre feminino, com um tempo de 54s64, enquanto Ana Vieira, campeã dos 100m peito no primeiro dia da seletiva, foi a segunda com 55s05. Já nos 200m peito, Gabrielle Assis ficou em primeiro lugar com 2min31s32. A nadadora do Flamengo evoluiu muito na prova nos últimos dois anos com direito a recorde brasileiro e uma final de mundial. Mas o índice olímpico é muito forte e Gabi terá que melhorar cerca de um segundo e meio para ir aos Jogos Olímpicos de Paris.