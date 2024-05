Thiago Braz: após testes em 2 laboratórios, só um apontou contaminação

Depois do resultado positivo, retificou a lista, com nove novos produtos, oito deles de uma mesma farmácia de manipulação, de Porto Alegre. A mesma estratégia foi utilizada por Tandara Caixeta, do vôlei. Os dois foram defendidos pelo advogado Marcelo Franklin. No Brasil, após o caso Tandara, a ABCD deixou de aceitar produtos não-lacrados para checagem de contaminação.

Potes lacrados desses produtos foram enviados, pela defesa de Thiago, para o laboratório de Colônia, que não identificou nenhum traço de Ostarina. Esses mesmos produtos, em potes abertos, também foram enviados a um laboratório privado norte-americano, o Avrok Biosciences, que detectou Ostarina em três desses suplementos.

Convocado como perito pela World Athletics, o médico Martial Saugy disse, no julgamento, que esses resultados apresentados pelo Avrok eram um "falso positivo". De acordo com ele, a contaminação foi intralaboratorial: ou seja: foi dentro do laboratório, não dentro da farmácia, que a Ostarina se misturou com o suplemento alimentar de Thiago Braz.

A tese foi refutada pelo CEO do laboratório, Paul Scott, que participou do julgamento como testemunha de Thiago Braz, e Jean-Claude Alvarez, perito indicado pelo atleta. O especialista francês explicou que coletou uma mostra capilar do brasileiro em 9 de agosto e testou para Ostarina, e que o resultado deu negativo, o que significa que ele não poderia ter sido exposto a qualquer quantidade significativa da substância.

A AIU, em sua tréplica, refutou esses exames, dizendo que os testes realizados por Alvarez não eram seguros, nem provas adequadas de contaminação. A entidade, que defendia uma suspensão de quatro anos a Thiago, afirmou ainda que não estava extremamente claro quais suplementos foram testados, e quão relacionados estavam aos supostamente tomados por Thiago.

Decisão

Ouvidas as partes, a decisão recaiu sobre o painel, que entendeu que a substância proibida havia entrado no corpo de Thiago a partir dos suplementos comprados da farmácia de Porto Alegre, que estavam contaminados, e entendeu que o atleta foi negligente ao consumir esses suplementos.