Bahia bate o São Paulo e salta para 2º no Brasileiro Sub-20

O JOGO

Ainda no primeiro tempo, logo aos 15 minutos, em jogada aérea, após sobra, Alex chuta forte e conta com desvio da zaga paulista para abrir o placar. Bahia 1 a 0, porém, o juiz marcou o gol como contra. Mas, como o futebol é imprevisível, mesmo o tricolor baiano tendo boas chances, quem fez o gol seguinte foi o São Paulo, aos 27', em uma falta rasteira batida por Felipe, que ainda contou com um 'frangaço' do goleiro Victor.

E novamente em uma jogada aérea e em outra sobra, aos 40 minutos, Kauã Davi finaliza quase de dentro da pequena área e põe, novamente, o Bahia a frente no placar. Mas o São Paulo não estava afim de soltar o osso, e no finalzinho do primeiro tempo (46'), Caio finaliza de dentro da área e é bloqueado, mas a bola sobra para Ryan Francisco que, sozinho, só empurrou para o fundo do gol. Tudo Igual.

E não é replay, já no segundo tempo, em outra jogada aérea, Kauã Davi recebe livre e cabeceia para dentro do gol, dando números finais a partida. O São Paulo ainda contou com duas grandes chances de Ryan Francisco, mas que foram perdidas: uma cabeçada na trave e um pênalti no travessão.

PÓS

O próximo jogo do Bahia será contra o Itabuna, válido pela volta das quartas-de-final do Campeonato Baiano Sub-20, dia 31/05, às 15h. O tricolor venceu o primeiro jogo, fora de casa, por 2 a 1.