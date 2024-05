Tô bonitinho: banda de 'Acorda Pedrinho' cria novo 'surto' do Tiktok

Lembra da banda do "Acorda Pedrinho"? Eles voltaram a hitar, agora com uma nova tendência no TikTok e Instagram. Uma nova música, chamada "to bem" — assim, em caixa baixa mesmo —, viralizou e é a nova trilha sonora para as pessoas se gravarem enquanto se arrumam para sair.

A canção está no álbum "Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais)", que foi lançado no dia 10 de maio.