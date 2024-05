Globo contrata nadador Bruno Fratus para cobertura das Olimpíadas de Paris

Medalhista olímpico, o nadador Bruno Fratus foi anunciado nesta terça (28) como integrante do Grupo Globo na cobertura dos Jogos de Paris-2024.

O que aconteceu

O medalhista de bronze nos 50m livres conduzirá as entrevistas dos atletas após as provas de natação. Ele estará na Arena La Défense acompanhando as etapas da modalidade in loco.

O atleta de 34 anos não participou da seletiva para Paris por estar se recuperando da cirurgia no joelho esquerdo. Ele participou dos últimos três Jogos, mas vem de quatro cirurgias praticamente consecutivas e de um grande desgaste mental. Por isso, optou por nem tentar e ficou fora de