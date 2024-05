Mayara faz 19 pontos, e Sodiê Mesquita vai aos playoffs da LBF

O Sodiê Mesquita está matematicamente garantido nos playoffs da LBF (Liga de Basquete Feminino). Nesta terça-feira (28), a equipe carioca recebeu o Corinthians para a sua antepenúltima partida na fase classificatória da competição. Com Mayara Leoncio sendo cestinha com 19 pontos, a vitória e a classificação vieram com o placar de 84 a 61.

Além dos 19 pontos, Mayara também se destacou na partida ao pegar três rebotes, dar quatro assistências e ainda fazer cinco roubos de bolas. Por isso, somando todos esses números, a camisa 11 do Mesquita acabou com 26 de eficiência e levou o prêmio de melhor jogadora em quadra. Brenda Barros, Mayra Caicedo, Thayná Silva e Duda Autran também se destacaram pontuando na casa dos dois dígitos. Pode-se arriscar dizer que a vitória do Mesquita foi garantida nas duas primeiras parciais da partida. Nos 20 minutos iniciais do confronto, as donas da casa conseguiram abrir uma vantagem de 19 pontos. Dessa forma, só administraram o placar depois do intervalo. Além disso, vale destacar alguns números do jogo entre os dois times. As cariocas trabalharam mais as jogadas e somaram 23 assistências no duelo, enquanto as paulistas ficaram com 11. Em erros, as corintianas cometeram 23, contra 15 das rivais.