Com saque mais rápido do mundo, Ana Cristina cresce na seleção de vôlei

Susto e recuperação

No ano passado, a jogadora se machucou e precisou passar por uma cirurgia no menisco. "Desde quando fiz o exame, a ressonância no meu joelho, sabia que era menisco. Então, não levaria tanto tempo de recuperação a ponto de atrapalhar as Olimpíadas, mas eu fiquei com receio pela temporada. Aí consegui voltar depois a jogar no clube", conta.

Ela se recuperou, mas mesmo quando já estava bem, não era escalada com frequência pelo técnico italiano Stefano Lavarini, do Fenerbahce, da Turquia.

"No começo, eu não jogava efetivamente e sabia da importância que era jogar, de ter essa carga dentro de quadra, essa experiência, para poder chegar bem à seleção, poder chegar bem para os Jogos Olímpicos. Neste sentido, tive uma preocupação de, talvez, não estar na minha melhor forma. Mas eu treinei muito, batalhei muito, busquei muito e agora estou aqui, e esse trabalho continua crescendo até o momento que a gente chegar lá para os Jogos Olímpicos."

Canal das Olimpíadas no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola no mundo dos esportes olímpicos sem precisar se mexer? Conheça e siga o canal dedicado às Olimpíadas no WhatsApp e fique por dentro de tudo que rola nos esportes olímpicos.