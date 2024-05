Rosângela Santos leva dois ouros em Meeting de Atletismo

60 E 100 METROS (FEMININO)

E como dito antes, teve ouro para o Brasil, ou melhor, ouros. Isso porque, Rosângela Santos ficou duas vezes na maior posição do pódio. A brasileira fez o tempo de 7s37ms nos 60m e 11s47ms nos 100m. O pódio de ambas as corridas foi igual, tendo a americana Shania Collins na segunda colocação (7s41ms e 11s57ms) e a estônia Ann Marii Kivikas na terceira (7s48ms e 11s64ms).

100 METROS COM BARREIRAS (FEMININO)

Na categoria, Ketiley Batista terminou em 5º, com um tempo de 13s54ms. Enquanto isso, o pódio foi composto pela jamaicana Crystal Morrison (13s13ms) em primeira, seguida pela finlandesa Nooralotta Neziri (13s21ms) e a estônia Diana Suumann (13s23ms), que ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

110 METROS COM BARREIRAS (MASCULINO)

Já no masculino, teve dupla brasileira no pódio! Thiago dos Santos (13s59ms) e Gabriel Constantino (13s63ms) ficaram nas maiores posições do pódio, garantindo o ouro e a prata, respectivamente. Fechando o pódio, o indiano Tejas Shirse (13s84ms) ficou com o bronze.