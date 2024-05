Brasil se classifica para as semis no Grand Prix de futebol de cegos

Mesmo com a pressão francesa no início da partida, os europeus pararam no goleiro Luan. Mas, dois minutos antes do intervalo, o camisa 8, Nonato, roubou a bola no meio de campo, conduziu e finalizou rasteiro, não dando chance para o goleiro. 1 a 0 Brasil.

Estando em desvantagem e sendo eliminados, os franceses se lançaram ao ataque. Eles só não contavam que, numa falha defensiva, Nonato receberia a bola livre dentro da área, assim fazendo o segundo gol e fechando a tampa do caixão dos anfitriões.