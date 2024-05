Brasileiros estão a uma vitória de furar o quali em Mendoza

Por outro lado, as estreias de outros três brasileiros também marcaram a despedida deles do torneio individual do WTT Contender de Mendoza. No masculino, o jovem Leonardo Iizuka, de apenas 18 anos, acabou derrotado pelo Belga Cedric Nuytinck, de 31, com parciais de 11/7, 11/8 e 11/9.No feminino, Sofia Kano caiu diante de Cheng Hsien-Tzu, do Taipé Chinês, por 3 a 0 (11/3, 11/7 e 13/11), enquanto Lhays Stolarski perdeu da argentina Lucia Cordero pelo mesmo palcar: 11/6,11/8 e 11/6.