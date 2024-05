Gabriela Cé é a única brasileira a avançar nos ITF's de tênis

ITF DE BRESCIA W75

No torneio disputado na Itália, hoje foi o dia da brasileira Gabriela Cé, que bateu a alemã Anne Schäfer por 2 a 1. A partida, que durou exatamente duas horas, começou com a gaúcha perdendo, por 4 a 6, no primeiro set. Porém, Gabriela persistiu e viu o jogo virar, com um 6 a 2 e, para fechar com chave de ouro, um 6 a 1. O próximo confronto da brasileira será pela terceira fase da qualificatória, contra Ekaterina Reyngold, que eliminou a americana Jessie Aney, também por 2 a 1 (2/6, 6/4, 6/2).

ITF DE MONTEMOR W50

Por outro lado, Luiza Fullana caiu ainda na segunda fase da qualificatória, para a portuguesa Ana Filipa. A brasileira começou bem, vencendo o primeiro set por 6 a 1, mas depois foi só ladeira abaixo, perdendo por 3 a 6 e 2 a 6, sacramentando assim a eliminação por 2 a 1, de virada.

Na disputa de duplas, Giulia de Aguiar dividiu a responsabilidade da derrota com a alemã Alicia Melosch, já que perderam por 2 a 0 para as australianas Destanee Aiava e Elena Micic, com parciais de 3/6 e 1/6.