Pinheiros e Taubaté atropelam na estreia do Sul-Centro Americano

Anfitrião, o Taubaté não deu chances para o Colégio Alemán, do Uruguai, na primeira rodada. Com ritmo avassalador no primeiro tempo, o time paulista conseguiu o placar de 23 a 8 no intervalo. Na volta dos vestiários, a equipe também manteve a performance e fechou com 47 a 13. Na próxima rodada, os adversários são do Partille, do Peru.

Praia vence apertado

Por outro lado, o Praia Clube não teve vida fácil na estreia do Sul-Centro Americano de handebol masculino. O time de Uberlândia encarou o Universitario, da Argentina, na primeira rodada e venceu com a vantagem mínima: 29 a 28. Na próxima partida do grupo 3, os praianos têm pela frente mais o clube Hermano, o River Plate, que perdeu na estreia. Caso vença novamente, deve garantir vaga na próxima fase.