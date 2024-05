Cristiane sente falta do futebol feminino em Pernambuco

Convocada para os amistosos contra a Jamaica, Cristiane concedeu entrevista coletiva antes do treino da Seleção Feminina desta terça-feira (28), no Recife. Perguntada sobre sua visão do futebol pernambucano, a atacante aproveitou a oportunidade para dizer que sente falta da mobilização do futebol feminino no Estado. Além disso, cobrou a maior participação de mulheres no esporte e destacou a oportunidade com o Brasil sediando a Copa do Mundo Feminina em 2027.

"Eu conheço um pouco, mas sinto falta ainda na mobilização com o feminino. Eu sempre vou olhar isso. Acho que a construção do futebol masculino, já construída para eles. Ela já foi montada para eles, e eu sinto falta da construção da modalidade para o feminino. Não sei se hoje ou se amanhã, mas que seja um início de se projetar isso para a modalidade, já que a gente vai ter uma Copa do Mundo feminina no nosso País", disse Cristiane. "Então, tem que começar a pensar nas nossas futuras gerações de meninas que talvez estejam escondidas por aqui e você não viu, e que só falta uma oportunidade para ela de fato fazer acontecer. Acho que tem muita gente boa, muitas ex-atletas com oportunidade de querer trabalhar dentro de clubes, e elas não são colocadas dentro dos clubes e eu não sei o porquê. A gente tem essa massa muito grande com os homens até mesmo no futebol feminino. Falta ainda ter mais mulheres, ex-atletas com oportunidade e visão de desenvolvimento para aquilo que a gente sabe que é importante", destacou.