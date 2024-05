Nicolas Albiero se aproxima do índice dos 200m borboleta

Nos 100m costas feminino, Maria Luiza Pessanha foi a mais rápida com um tempo de 1min02s69. Já nos 200m peito masculino, Guilherme Camossato ficou em primeiro lugar com 2min13s50. Por fim, nos 200m medley feminino, Fernanda Celidonio foi a melhor das eliminatórias com 2min17s54.

As finais desta quarta-feira do Troféu Brasil de natação, que serve como Seletiva Olímpica para Paris-2024, acontecerão a partir das 18h (horário de Brasília), na piscina da Comissão de Desportos da Aeronáutica, no Rio de Janeiro (RJ).