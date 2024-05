Equipes brasileiras vencem na segunda rodada em Taubaté

O Brasil segue invicto no Campeonato Sul-Centro Americano de Clubes de handebol masculino, que está sendo disputado ao longo desta semana em Taubaté (SP). Os quatro times brasileiros que participam da competição venceram nesta quarta-feira (29), pela segunda rodada da fase de grupos. Assim, Taubaté, Nacional, Pinheiros e Praia Clube estão em boa posição para avançar à semifinal da "Libertadores do handebol".

Pelo grupo 1 da competição, o Nacional derrotou o Club Alemán, do Uruguai por 48 a 27, enquanto o anfitrião Taubaté dominou o Partille, do Peru, vencendo a partida por 51 a 10. Com duas vitórias cada, as equipes brasileiras estão na liderança do grupo. Os dois times se enfrentam nesta quinta-feira (30), com o vencedor classificando-se para a semifinal, enquanto o perdedor aguarda para saber se avança como o melhor segundo colocado.

No grupo 2 do Sul-Centro Americano, o Pinheiros conseguiu a sua segunda vitória na competição. A equipe de São Paulo venceu o Met, do Chile, por 37 a 25. Com o resultado, o clube paulista enfrentará o Colégio Ward, da Argentina, na disputa que vale o primeiro lugar do grupo. Já no grupo 3, o Praia Clube derrotou o River Plate por 32 a 25. A equipe comandada pelo campeão mundial Morten Soubak irá jogar contra o San Fernando, da Argentina, pela liderança da chave.