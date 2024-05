Jogadoras destacam Brasil com mais alternativas contra a Jamaica

Desde de que foram anunciados, os amistosos contra a Jamaica nesta Data Fifa vem mexendo com as memórias recentes dos torcedores brasileiros. Há cerca de um ano atrás, a Seleção Feminina fazia um jogo de vida ou morte na Copa do Mundo Feminina contra as Jamaicanas, que seguraram o empate e eliminaram a equipe nacional ainda na fase de grupos.

Tamanho o impacto daquela eliminação precoce resultou em uma série de reformulações promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em todas as categorias da Seleção Feminina. Na equipe principal, toda a comissão técnica foi trocada, com a saída de Pia Sundhage, e Arthur Elias assumiu o comando do time.

Multicampeão com o Corinthians, o treinador chegou com a missão de mudar o estilo de jogo da equipe para características mais ofensivas. "Tenho uma maneira identificada com o futebol brasileiro. Uma maneira que eu vejo que as jogadoras se sentem confiantes, confortáveis para jogar", disse Arthur Elias a TV Bandeirantes.