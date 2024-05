Felipe Bardi é o novo recordista sul-americano dos 100m

O recorde sul-americano dos 100m rasos é do Brasil! Após o velocista Issamade Asinga, de Suriname, sofrer punição por conta do doping e ter seus resultados anulados, o brasileiro Felipe Bardi assumiu a melhor marca do continente. O brasileiro havia marcado 9.96s durante a disputa do Troféu Bandeirantes no ano passado, sendo o segundo brasileiro na história a correr abaixo dos dez segundos.

Entenda o caso

Entre julho e agosto do ano passado, Issamade Asinga venceu o campeonato dos 100m livre do Sul-Americano de atletismo em São Paulo. O velocista de Suriname marcou o tempo de 9.89s, e ainda bateu o recorde mundial sub-20. No entanto, dias após a conquista ele foi pego no exame antidoping com GW1516 (cardarine). Esta substância ajuda na queima de gordura, aumenta resistência e acelera a recuperação muscular.

Asinga, então, foi banido por quatro anos do atletismo, contando a partir de 9 de agosto de 2023, quando ele foi suspenso provisoriamente. Dessa forma, como ele foi campeão do dia 30 de julho, o resultado foi do Sul-Americano foi anulado, assim como todas as sua provas a partir do dia 18 de julho, quando foi flagrado no exame. A punição também retira a sua vaga aos Jogos Olímpicos de Paris 2024.