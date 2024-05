Promessas brasileiras farão um período de treinamentos na China

Nove promessas do tênis de mesa brasileiro passarão por uma experiência única nos próximos dias. Eles viajarão para China, a maior potência da modalidade, com o objetivo de participar de um período de treinamentos. A atividade será realizada sob a orientação do técnico Ren Gouqiang, ex-comandante da campeã olímpica Ding Ning.

Entre os dias 30 de maio e 30 de junho, os jovens talentos do país terão a oportunidade de aprimorar suas habilidades e se preparar para futuras competições na Base de Treinamento de Jiangnan, localizada na cidade de Nanning. Argemiro Mory, Felipe Okano, Flavio de Sousa, Hamilton Yamane, Lucas Romanski, Mahayla Sarda, Murilo Bacaline, Vitor Thiofilo e William Toso participarão do "training camp" na Ásia. Além das aulas com Ren Gouqiang, eles terão o acompanhamento do técnico Fernando Shigetomi e do Gerente de Seleções Sandro José Abrão. "A ideia é abrir portas lá na China para a ida de mais jogadores. Pretendemos conhecer o centro de treinamento de Nanning e abrir possibilidades lá para todos os nossos atletas, para que os brasileiros possam treinar lá e jogar na Liga Chinesa. Basicamente é o início de uma aproximação", comentou Sandro.