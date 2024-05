Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro furam qualifying em Mendoza

O Brasil colocou três atletas na chave principal masculina do WTT Contender de Mendoza, na Argetnina. Vitor Ishiy, Guilherme Teodoro venceram os seus jogos da terceira rodada do qualifying e vão para a disputa do título em Mendoza, enquanto Carlos Ishida foi eliminado. No feminino, Giulia Takahashi será a única brasileira da chave.

Vitor Ishiy foi o primeiro brasileiro a entrar em ação nesta quarta-feira (29) pela rodada final do qualifying. Ele saiu perdendo o primeiro set para o ucraniano Yaroslav Zhmundenko por 12 a 10. Mas o brasileiro ganhou as três parciais seguintes e venceu a partida por 3 a 1 (10/12, 11/7, 11/8 e 11/9). Em seguida, Guilherme Teodoro teve um duelo acirrado contra o dinamarquês Martin Andersen. O adversário do brasileiro chegou a ficar em vantagem no jogo, após vencer dois dos três primeiros sets. Mas Guilherme conseguiu a virada e ganhou o jogo por 3 a 2 (7/11, 11/8, 6/11, 11/7 e 11/1).

Fechando o dia, Carlos Ishisa enfrentou Lubomir Pistej, da Eslováquia, em mais uma partida definida em cinco sets. O brasileiro abriu 2 a 0 na partida, mas perdeu de virada por 3 a 2 (6/11, 10/12, 11/8, 11/7 e 11/6).