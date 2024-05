Letícia Oro Melo opera joelho e está fora de Paris-2024

O Brasil terá um desfalque importante na sua delegação do atletismo nos Jogos Olímpicos de Paris. Letícia Oro Melo, medalhista de bronze no salto em distância no Mundial de 2022, sofreu uma lesão no joelho. A atleta passou por uma cirurgia nessa semana e teve o seu sonho olímpico adiado.

Letícia Oro Melo já tinha rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 2021, ficando de fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Agora, a lesão é no joelho direito. A atleta anunciou a cirurgia através de um post nas redes sociais. "O sonho olímpico protelou, mas tudo tem um propósito. Minha segunda cirurgia no joelho, dessa vez o direito. Sempre com ele, meu amigo e médico Dr. Cristiano. Desistir, jamais, seguimos, para novos desafios", escreveu Letícia.

Após a lesão em 2021, Letícia Oro Melo voltou com tudo em 2022, vencendo o Troféu Brasil para se classificar ao Campeonato Mundial do Oregon, nos Estados Unidos. Na sua maior competição da vida, Letícia fez duas vezes a sua melhor marca pessoal. Inicialmente, nas eliminatória, e depois na final, onde saltou para 6,89m para conquistar a medalha de bronze. No resto do ciclo olímpico, Letícia ainda teve uma medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos e um 12º lugar no Mundial de 2023 na Hungria.