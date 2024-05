Brasileiros da canoagem slalom se preparam para a temporada

De olho em Paris 2024, os atletas brasileiros da canoagem Slalom estão prestes a iniciar uma intensa temporada de competições internacionais. Com o calendário da Copa do Mundo definido em três etapas, a jornada rumo ao pódio olímpico começa agora. A primeira fase da Copa do Mundo será em Augsburg, na Alemanha, de 30 de maio a 02 de junho, marcando o ponto de partida para os atletas brasileiros.

Em seguida, a competição se desloca para Praga, na República Tcheca, entre os dias 7 a 9 de junho. A última fase da Copa do Mundo será realizada em Cracóvia, na Polônia, de 14 a 16 de junho. Assim, as etapas proporcionarão aos atletas brasileiros a oportunidade de consolidar seu desempenho e afinar os últimos detalhes antes do grande evento olímpico.

A delegação brasileira

A delegação brasileira da canoagem slalom conta com os atletas: Pedro Gonçalves (Pepê) e Ana Satíla, que participarão das 3 etapas da Copa e mais um treinamento na Raia Olímpica de Paris; Omira Estacia, Charles Corrêa e Kauã da Silva participarão também das 3 etapas; Beatriz Motta, Mathieu Desnos e Fábio Scchena estarão competindo somente na segunda etapa da Copa em Praga - República Tcheca. Por fim, os atletas estarão acompanhados pela equipe técnica, Ettore Ivaldi, Raphael Velozo e Ricardo Taques.