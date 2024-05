Zubeldía exalta legado do São Paulo na Libertadores e alerta sobre Lucas

Nasci em 81, aos 4 anos já estava jogando futebol com meus irmãos. Quando tinha 11 [em 1992], assistia Libertadores pela televisão e via o São Paulo. Me criei escutando o Morumbi, escutando o São Paulo. Valorizo muito estar aqui, falo isso aos jovens. Sonhava em estar aqui desde muito pequeno. Sei muito da história, escutava, como não ia saber o que significa a Libertadores para o São Paulo se me criei ouvindo isso?

Classificação e jogos Libertadores

A história do São Paulo o coloca como um favorito, mas temos que ir formando o time no campeonato, não apenas pela historia. Temos que fazer que a equipe mostre, partida a partida, que somos candidatos. essa é nossa missão, mas ,historicamente, o São Paulo sempre entra como um dos favoritos para fora. Internamente, temos que mostrar.

Zubeldía também fez um alerta sobre a situação física de Lucas. O comandante citou o cuidado que tem que ter com a condição do camisa 7, autor do primeiro gol, que vem retomando ritmo de jogo aos poucos.

Vamos poder aproveitar mais o Lucas com as partidas, mas o que não posso é queimá-lo fisicamente.

O que mais Zubeldía disse

Comemoração com o time: "Comemoro os gols às vezes com os jogadores, outras com o estafe. Obviamente me sinto parte de tudo o que fazem para que a equipe vença. A alegria dos jogadores e dos torcedores é a minha alegria".