Tati Weston-Webb alcança uma nota 10, mas para na semi do Taiti

Por muito pouco! Na etapa do Taiti do Circuito Mundial de surfe, a brasileira Tatiana Weston-Webb atingiu a nota máxima de 10.00, mas acabou derrotada na fase de semifinal do evento. Ela perdeu a disputa para a surfista Vahiné Fierro, atleta local onde acontecerá o torneio da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

As baterias Na disputa das quartas de final, Tatiana encarou a australiana Tyler Wright, bicampeã do Circuito Mundial nos anos de 2016 e 2017. Logo no início da bateria, ela conseguiu encaixar um pequeno tubo e atingir a nota de 6.33. Na sequência, a brasileira emplacou um tubo de maior tamanho e obteve um excelente 8.50, disparando na liderança com o somatório de 14.83. Por outro lado, Tyler surfou apenas quatro ondas e não passou da marca de 13.76. Já na fase seguinte, Weston-Webb teve pela frente a surfista Vahiné Fierro, competidora local que é muito familiarizada com o pico do Taiti. Tati começou se impondo na chave e abrindo com ondas de pontuação 3.83 e 2.50. No entanto, a sua rival cravou um 8.00 logo depois e assumiu a ponta da disputa. A brasileira deu uma boa resposta minutos depois e alcançou um 5.33.