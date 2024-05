Brasileiros conhecem adversários da primeira rodada do surfe olímpico

Ainda entre as mulheres, as outras duas brasileiras competirão juntas na sexta bateria. Tainá Hinckel e Luana Silva, que garantiram vaga através do ISA Surfing Games deste ano, terão a concorrência da alemã Camila Kemp, que não participa regularmente da WSL. Entre as três, somente Luana participou do circuito neste ano, mas acabou abaixo do corte de meio de temporada.

Disputa masculina