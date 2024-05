Fenômeno colombiano desafia limites da ginástica artística

Vera no Pan

Na última semana, no Campeonato Pan-Americano, Camilo Vera tentou homologar uma saída de triplo mortal grupado das barras paralelas. O movimento é altamente complexo, devido a altura do aparelho, com o ginasta tendo que girar muito rápido no ar para completar as três rotações. No Pan, Vera acabou caindo e não homologou o elemento novo. Mas o jovem está muito perto de conseguir e terá outras chances no futuro.

Mas não é apenas nas paralelas onde Vera tem inovado. Em suas redes sociais, o colombiano já compartilhou diversos vídeos de acrobacias complexas e com alto grau de dificuldade. Se atualmente o elemento mais difícil do solo é um triplo mortal carpado, ele foi lá e postou um vídeo de um triplo mortal na posição esticada. Aumentando ainda mais o grau de dificuldade, Camilo Vera também já postou um quádruplo mortal grupado.

CAMILO VERÁ TRIPLE LAYOUT 😨😨 pic.twitter.com/2bvfg6o5B8 — BBL Shane Wizzy (@ShaneWiskthem) March 20, 2024

Camilo Vera tem conseguido ótimos resultados em 2024. Nos Jogos Bolivarianos da Juventude, o ginasta conseguiu quatro ouros e uma prata. Já no Pacific-Rim, tradicional competição entre países da Ásia e das Américas, Vera conseguiu três ouros e um bronze. Já no Campeonato Pan-Americano, Camilo Vera foi a grande estrela da casa na categoria juvenil, ganhando três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Ainda com 17 anos, Camilo Vera deve começar a competir na categoria adulta apenas em 2025. Mas agora basta esperar para ver se o jovem colombiano conseguirá colocar em prática toda a dificuldade que tem treinado e entrar para a história da ginástica artística masculina.