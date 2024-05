Atlético-MG vira contra o Santos e cola no G-8 do Brasileiro Sub-20

Palmeiras bate o América-MG e segue isolado na liderança

Mais cedo, em jogo que iniciou às 15h, o Palmeiras recebeu o América-MG no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André-SP, e derrotou o adversário pelo placar de 1 a 0. Em contra-ataque muito bem armado, o ponta Riquelme Fillipi sacramentou o resultado para o Verdão aos 27 minutos do segundo tempo. Esta foi a oitava vitória do time paulista em nove rodadas disputadas, que continua disparado na primeira posição do Brasileiro Sub-20. O Coelho, por sua vez, estacionou no 12º lugar.

https://twitter.com/goleada_base/status/1795902071348064329

No Rio de Janeiro, o Flamengo fez o dever de casa e derrotou o Atlético Goianiense por 3 a 1. O meia Matheus Gonçalves (duas vezes) e o volante Jean Carlos marcaram a favor do cariocas, enquanto o ponta Yuri Alves descontou para os goianos. O Mengão se manteve na vice-liderança da tabela geral, com 16 pontos conquistados. Já na cidade de Aparecida de Goiânia-GO, o Ceará superou o Goiás pelo placar de 2 a 0, gols dos atacantes João Victor e Kadu.