Luiza Fullana para nas oitavas do W50 de Montemor-o-Novo

Na disputa da chave de duplas do W50 de Montemor-o-Novo, em Portugal, a brasileira Luiza Fullana encerrou sua campanha na fase de oitavas de final do torneio. No torneio de simples, ela já havia se despedido na segunda rodada do qualificatório, quando caiu para a portuguesa Ana Filipa Santos.

Jogando ao lado da jovem peruana Anastasia Iamachkine, Luiza perdeu o confronto para a britânica Madeleine Brooks e para a honconguesa Eudice Chong pelo placar de 2 a 0 (6/0 e 6/3). Na mesma chave em Montemor-o-Novo, a brasileira Giulia Aguiar também parou nas oitavas, ao lado da alemã Alicia Melosch. Elas foram superadas pelas australianas Destanee Aiava e Elena Micic. Atualmente, Luiza Fullana ocupa a 819ª colocação do ranking de simples da WTA e a 967ª nas duplas. Na última atualização, a brasileira de 23 anos subiu 20 posições e alcançou o melhor resultado da sua carreira na disputa individual. Sua melhor campanha nas últimas semanas ocorreu na Tunísia, onde alcançou às quartas de final do W15 de Monastir. Além disso, Luiza foi atleta universitária na Universidade de Charleston Southern, localizada no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.