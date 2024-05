Sem Cássio, Corinthians só tem um campeão mundial; veja por onde eles andam

Com a saída de Cássio, Paulinho é o único remanescente do time titular que se sagrou campeão do mundo que segue no Corinthians. O UOL foi atrás do paradeiro dos outros jogadores que fizeram história no Japão.

Onde estão

Cássio: O goleiro e ídolo alvinegro acabou de se despedir após 12 anos no clube. Ele rescindiu seu contrato amigavelmente e está a caminho do Cruzeiro, onde deve assinar por três anos.

Alessandro: O ex-lateral-direito, que encerrou a carreira em 2013 no Corinthians, atuou como gerente de futebol do clube na gestão passada, de Duilio Monteiro Alves, entre 2021 e 2023. Deixou o cargo no fim do ano passado.