Desejados pelos ladrões: ranking dos carros mais roubados ou furtados de SP

Os casos registrados de furtos e roubos de carros e comerciais leves na capital e na Região Metropolitana de São Paulo tiveram queda de 11,2% no primeiro trimestre de 2024 na comparação com igual período do ano passado.

É o que mostra levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran, obtido com exclusividade pelo UOL Carros e feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

Conforme o estudo, houve 18.961 ocorrências de roubos e furtos desses veículos nos primeiros três meses de 2024, ante 21.354 casos em 2023. No primeiro trimestre deste ano, o percentual de furtos foi de 79,89% e o de roubos, quando é empregada violência ou ameaça, foi de 20,11%

Considerando apenas a cidade de São Paulo, a queda foi de 3,27% - houve 8.858 ocorrências de roubos e furtos de janeiro a março de 2024 contra 9.158 em igual período de 2023. A capital é a cidade paulista com maior quantidade de casos neste ano, à frente de Santo André (956), Campinas (829), Guarulhos (825) e São Bernardo do Campo (572).

O que aconteceu?

O carro mais visado pelos ladrões no primeiro trimestre de 2024 foi o Volkswagen Gol, com 1.342 ocorrências de furto ou roubo. No mesmo período em 2023, foram 1.618 - houve, portanto, redução de 17%.

O segundo automóvel mais roubado ou furtado foi o Chevrolet Onix, com 885 ocorrências (redução de 15,9%).

A terceira posição no ranking é do Fiat Uno, que soma 868 casos registrados de roubo ou furto (diminuição de 27,4%).

Em oitavo lugar na lista está o Fiat Argo - com 522 ocorrências, o hatch apresentou alta de 13,7% nas ocorrências de roubo ou furto.

Bairros da capital com mais ocorrências

Ipiranga, na zona sul, é o bairro da capital com mais ocorrências de roubos e furtos (249).

Tatuapé, na zona leste, aparece em seguida, com 247 casos.

Itaquera, também na zona leste, ocupa o terceiro lugar, com 244 ocorrências.

