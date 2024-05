Luana Lira vence trampolim de 1m no Troféu Brasil

Luana Lira subiu ao lugar mais alto do pódio no Troféu Brasil de saltos ornamentais nesta sexta-feira (17). Na disputa do trampolim de 1m feminino, a representante do Brasil em Tóquio-2020 liderou a prova de ponta a ponta para ficar com o título.

Em cinco saltos dados nesta sexta-feira, Luana Lira conseguiu somar 247,35 pontos. Além disso, ela ainda conquistou a maior nota da final ao fazer 52,50 na penúltima tentativa. Heloá Camela, de apenas 18 anos, terminou em segundo lugar com 232,50. Anna Santos completou o pódio com 214,35.

Luana Lira ainda vai disputa a final do trampolim 3m do Troféu Brasil de saltos ornamentais neste sábado (18). Nas eliminatórias, ela fechou na liderança geral, batendo a pontuação de 252.75, e avançou para a final da prova feminina. Em seguida, ficaram Anna Santos (219.00), Livi Castilho (190.50), Gabriela Jade (190.25), Maria Luisa Moura (188.25) e Danielle Robles (186.50) também avançando para a decisão.