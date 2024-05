Disputas acirradas marcam início da Copa Brasil de Curitiba

Na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, ocorreu o início das provas da segunda etapa da Copa Brasil de canoagem de velocidade e paracanoagem. Ao todo, estão presentes atletas de nove estados do país, representando 20 associações, que competirão nas águas do Parque Náutico até o próximo domingo (19).

O primeiro dia do torneio foi marcado por um clima um pouco instável, com ventos laterais e água agitada. Théo Carracedo venceu a prova do K1 1000m da categoria Sênior, com o tempo de 4min06s44. "Cheguei em primeiro lugar, mas foi uma prova bem cansativa. A água estava bem mexida e teve bastante vento lateral, mas deu fazer o que a gente treina o ano todo e consegui levar essa prova" disse o canoísta.

Disputas em outras categorias

Na mesma prova de Théo, mas na chave Menor, Mateus Calegari ficou no primeiro lugar geral (marca de 4min46s48). "É a minha primeira viagem para competir. Tudo que tenho para falar que gostei muito do campeonato. Só o vento que estava um pouquinho forte, na hora da descida foi difícil de alinhar, mas ocorreu tudo bem. Está muito legal esse evento", disse o jovem. Julio Henrique (5min04s45), de 13 anos, também competiu no K1 1000m. "É muito bom poder competir e representar cascavel, tirei o segundo lugar aqui na Copa Brasil. Muito grato por tudo e está muito divertido aqui", falou Julio.